Брухунова показала фото сына от Петросяна: "Папа в миниатюре"

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам своего сына от юмориста, которому в следующем году исполнится уже два года. Мальчика, появившегося на свет в марте 2020 года, назвали Ваганом, в честь отца Петросяна.

На фото в Instagram Брухуновой маленький Ваган сидит за столом, на котором красуется торт, украшенный разноцветными макарунами, ягодами и одной праздничной свечкой.

Брухунова подписала снимок более чем кратко, всего лишь указав возраст мальчика — 1,9 месяцев — и добавив к этой цифре сердечко. Подписчики не преминули заметить, как малыш похож на своего знаменитого отца.

"Папа в миниатюре, пока с маминым курносым носиком!" "Копия папы" "Хорошенький какой!" "Чудесный зайка!" "Классный парень растёт!" — восхитились подписчики маленьким Ваганом. Они пожелали ему расти большим, здоровым и быть "счастливым везунчиком".

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