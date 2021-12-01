Брухунова показала фото сына Петросяна - джентльмен и копия папы

Татьяна Брухунова опубликовала очередное фото сына Евгения Петросяна, который в свои неполные два года – настоящий красавец. И копия знаменитого папы-юмориста. Малыш явно вот-вот сам станет звездой Instagram.

В этот раз мать показала подрастающего звёздного наследника в образе современного московского дэнди:

Instagram / @bruhunova

Перед подписчиками Брухуновой Ваган предстал в белой рубашке и строгих синих джинсах. Дополнен комплект вязаной жилеткой и красной бабочкой.