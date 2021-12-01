Татьяна Брухунова опубликовала очередное фото сына Евгения Петросяна, который в свои неполные два года – настоящий красавец. И копия знаменитого папы-юмориста. Малыш явно вот-вот сам станет звездой Instagram.
В этот раз мать показала подрастающего звёздного наследника в образе современного московского дэнди:
Перед подписчиками Брухуновой Ваган предстал в белой рубашке и строгих синих джинсах. Дополнен комплект вязаной жилеткой и красной бабочкой.
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