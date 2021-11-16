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Михалков: Белоруссия и часть Украины органично вписались бы в состав России

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Никита Михалков считает, что Белоруссия и Украина без западной своей части "органично бы вписались" в состав России в отличие от Прибалтики, которая и во времена СССР "жила собственной жизнью".

Выступая в эфире программы "Право знать!" (канал ТВЦ), режиссёр подчеркнул, что это "только его личное мироощущение" и никакого намёка на "имперские амбиции" в его словах искать не нужно.

"Без Белоруссии и Украины Россия неполная. Нельзя бросать их. Слишком переплетено всё исторически. У нас сердце одно — славянское. Мы ментально родные.

Это может кому-то не нравиться. Но когда у тебя есть брат, ты можешь с ним ссориться, но ты точно понимаешь, что это одна кровь. И тебе приходится потом с ним мириться.

Я не политолог. Я просто так чувствую”, — сказал Михалков.

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Никита Михалков. Право знать!
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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