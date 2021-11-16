Михалков: Белоруссия и часть Украины органично вписались бы в состав России

Никита Михалков считает, что Белоруссия и Украина без западной своей части "органично бы вписались" в состав России в отличие от Прибалтики, которая и во времена СССР "жила собственной жизнью".

Выступая в эфире программы "Право знать!" (канал ТВЦ), режиссёр подчеркнул, что это "только его личное мироощущение" и никакого намёка на "имперские амбиции" в его словах искать не нужно.

"Без Белоруссии и Украины Россия неполная. Нельзя бросать их. Слишком переплетено всё исторически. У нас сердце одно — славянское. Мы ментально родные. Это может кому-то не нравиться. Но когда у тебя есть брат, ты можешь с ним ссориться, но ты точно понимаешь, что это одна кровь. И тебе приходится потом с ним мириться. Я не политолог. Я просто так чувствую”, — сказал Михалков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.