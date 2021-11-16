Никита Михалков считает, что Белоруссия и Украина без западной своей части "органично бы вписались" в состав России в отличие от Прибалтики, которая и во времена СССР "жила собственной жизнью".
Выступая в эфире программы "Право знать!" (канал ТВЦ), режиссёр подчеркнул, что это "только его личное мироощущение" и никакого намёка на "имперские амбиции" в его словах искать не нужно.
"Без Белоруссии и Украины Россия неполная. Нельзя бросать их. Слишком переплетено всё исторически. У нас сердце одно — славянское. Мы ментально родные.
Это может кому-то не нравиться. Но когда у тебя есть брат, ты можешь с ним ссориться, но ты точно понимаешь, что это одна кровь. И тебе приходится потом с ним мириться.
Я не политолог. Я просто так чувствую”, — сказал Михалков.
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