Лариса Гузеева предложила Харламову объединиться

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева ответила на бесконечные нападки резидента "Comedy Club" Гарика Харламова.

Гарик Харламов испытывает особую любовь к Ларисе Гузеевой. Он в восторге от передачи "Давай поженимся", которая является неисчерпаемым источником для юмористического контента комика в Instagram.

Он часто показывает фрагменты шоу подписчикам, монтируя их на свой лад.

Личность Ларисы Андреевны тоже вдохновляет Гарика. Остроумная ведущая умеет выдавать хлёсткие фразы, которые привлекают комика.

Выяснилось, что Гузееву неоднократно звали в "Comedy Club", однако она всегда отказывалась от таких приглашений. За неимением настоящей Гузеевой Ларису Андреевну изображали в шоу сами комики, разыгрывая долгожданную встречу юмориста и звезды фильма "Жестокий романс".

62-летняя Гузеева видела Харламова мельком лишь однажды. Телеведущая признаёт, что Гарик талантливый шоумен.

"Всегда отмечала, что он талантливый, что на него интересно смотреть: как здорово, интересно шутит. Поэтому вся эта история стала удивительной — я не подписана на него в соцсетях. Мне что-то рассказывают, показывают на работе", — сказала Гузеева в шоу "Скажи Гордеевой" на YouTube.

Однажды Ларисе Андреевне пришло в голову объединиться с комиком.

"Я перепила и написала Саше Ревве ночью. С таким пафосом: чтобы народу сейчас так тяжело не жилось — может нам с Гариком пришло время объединится, что-то такое придумать… Дай ему номер мой. Утром я просыпаюсь — у меня сердце в горле. Вспомнила, что я написала: "Боже, какая идиотка: только чтобы он не прочитал. Ищу телефон! Руки трясутся — вижу галочка синяя, значит прочитал. Пишу: "Саша, я просто пьяная тебе написала. Не надо никому ничего писать и говорить. Я просто пошутила", — рассказала актриса.

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