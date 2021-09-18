Леру Кудрявцеву отчитали за обилие татуировок на теле

Лера Кудрявцева сейчас отдыхает в солнечной Болгарии со своей мамой. Телеведущая опубликовала снимок возле бассейна. Публика с удивлением обнаружила, что тело звезды ТВ покрыто огромными татуировками. Фолловеры отругали Кудрявцеву за пугающую "живопись".

Лера Кудрявцева составила своей любимой маме компанию на отдыхе.

"Год назад у мамы случился инсульт, парализовало левую сторону. Год реабилитаций. Училась ходить, занималась, рука заработала, ходила хорошо и случайное падение дома дало откат назад. Ходит хорошо, а вот рука не желает работать. Но моя мама боец, даже плавает с одной рукой. Ничего, все заработает мамуль, справимся. Люблю тебя", — написала Лера под фото с родительницей в Instagram.

Подписчики звезды экрана пожелали маме здоровья, а саму Леру отчитали за страсть к татуировкам.

Кудрявцева опубликовала снимок на краю бассейна. Перед глазами фолловеров предстали огромные чёрные татуировки на руках знаменитости. Публика не одобрила такую спорную эстетику.

"Вся в тату, неприлично"; "Один вопрос, зачем эта живопись на теле?"; "Скоро будет возраста матери, легко представить как это будет смотреться", — писали интернет-пользователи.

Впрочем, сведущие люди объяснили, что татуировки временные, и Лера от них при желании легко избавится.

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