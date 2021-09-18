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Леру Кудрявцеву отчитали за обилие татуировок на теле

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лера Кудрявцева сейчас отдыхает в солнечной Болгарии со своей мамой. Телеведущая опубликовала снимок возле бассейна. Публика с удивлением обнаружила, что тело звезды ТВ покрыто огромными татуировками. Фолловеры отругали Кудрявцеву за пугающую "живопись".

Леру Кудрявцеву отчитали за обилие татуировок на теле

Лера Кудрявцева составила своей любимой маме компанию на отдыхе.

"Год назад у мамы случился инсульт, парализовало левую сторону. Год реабилитаций. Училась ходить, занималась, рука заработала, ходила хорошо и случайное падение дома дало откат назад. Ходит хорошо, а вот рука не желает работать. Но моя мама боец, даже плавает с одной рукой. Ничего, все заработает мамуль, справимся. Люблю тебя", — написала Лера под фото с родительницей в Instagram.

Подписчики звезды экрана пожелали маме здоровья, а саму Леру отчитали за страсть к татуировкам.

Кудрявцева опубликовала снимок на краю бассейна. Перед глазами фолловеров предстали огромные чёрные татуировки на руках знаменитости. Публика не одобрила такую спорную эстетику.

"Вся в тату, неприлично";

"Один вопрос, зачем эта живопись на теле?";

"Скоро будет возраста матери, легко представить как это будет смотреться", — писали интернет-пользователи.

Впрочем, сведущие люди объяснили, что татуировки временные, и Лера от них при желании легко избавится.

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Накануне Лера Кудрявцева улетела в Болгарию, где отдыхает в компании своей мамы Александры Ивановны
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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