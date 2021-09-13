Федункив снова ужаснулась "убогости" родного города мужа

Медовый месяц в родном городе мужа-итальянца для Марины Федункив проходит в стрессе. Российская актриса, глядя на коммунальное безобразие европейского города, приводит в пример образцовые правила многоквартирных домов России. Звезда "Реальных пацанов" настроена решительно, так как собирается приучить итальянцев к порядку и дисциплине.

В очередной раз Марина Федункив не смогла пройти без содрогания возле пугающих развалин Колизея.

Если в прошлый раз она просто ужасалась "недострою", то теперь намерена добиться, чтобы в главной достопримечательности Рима всё-таки провели капитальный ремонт.

Уроженка города Пермь записывает укоры нерадивым итальянцам на видео.

— Ну, вот что это? — спрашивает Федункив у молодого супруга. — Это Колизей, — отвечает супруге муж Стефано Маджи. — Хоть молизей, достраивает будете или нет? — бескомпромиссно интересуется актриса. — Здесь бои были, — пытается объяснить жене ценность древней архитектуры Стефано. — И что? У нас в четвёртом подъезде дерутся с пятницу по воскресенье каждую неделю. Но раз раз в десять лет всё равно делают капитальный ремонт. К какому ЖЭКу прикреплён этот дом? Я, думаете, вам с рук спущу? Я выясню! Я ведь дойду куда надо. Собаки у нас у подъезда ссали. Теперь все ходят с пакетиками и убирают за своими животными. Не знаю, как вы жить будете", — ужасается Федункив.

Подписчики поддержали боевой настрой комедийной артистки.

"Марина, этот Колизей относиться к ЖЭКу Удмуртской республики, дойдите пожалуйста", — подсказали фолловеры.

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