"А мне только 33": Асмус пожаловалсь на здоровье

Доведённая до нервного срыва Кристина Асмус винит во всём руководство фильмов, в которых она снимается. Представители картин не отпускали её на лечение, несмотря на её плохое самочувствие и нарастающее утомление.

Кристина Асмус — настоящий трудоголик. Актриса активно снимается в кино и других проектах, однако, похоже, актриса переоценила свои силы.

Злоключение в последнее время преследуют звезду "Интернов". Два месяца назад Асмус повредила связки ноги.

Актриса призналась, что у неё из-за перегрузок на съёмок случился нервный срыв. Сейчас Кристина снимается в сериале "Люся" и фильме "Булки". Параллельные съёмки стали серьёзным испытанием для Асмус. 33-летняя Актриса рассказала о том, в каком удручающем состоянии она находится.

"Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев. Лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты…….а мне только 33. Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии — ничего не сказать", — пожаловалась Асмус в своём Instagram-аккаунте.

Кристина объяснила, что запланировала лечение в клинике, однако актрису не отпустили со съёмок, несмотря на то, что в её графике имелся законный перерыв. На актрису, по её словам, давили, рассказывая о муках совести, штрафах и судах.

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