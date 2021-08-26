Елена Борщёва сравнила себя с Синди Кроуфорд

Звезда КВН и Comedy Woman Елене Борщёвой польстило сравнение со звездой Голливуда Синди Кроуфорд. Такую параллель комедийная актриса обнаружила в интернет-рубрике "Забавные сходства".

Елена Борщёва всегда эксплуатировала на сцене амплуа дурнушки. Женщина с необычной яркой внешностью иронизировала над собой, не обижаясь на то, что ей всегда достаются роли страшилок.

Поклонники Борщёвой не устают повторять актрисе, что она красотка. Самооценка юмористки особенно повысилась после того, как её снимок поставили на ряду со сказочной красавицей фабрики грёз Синди Кроуфорд.

"Фанатели по Синди? Я — ДА, но представить не могла, что есть какое — то сходство! Или есть?" — спросила комедийная актриса у своих подписчиков.

В посте Елена разместила два снимка — свой и Синди.

Мнение публики на этот счёт разделилось.

"Определенно есть"; "Ни капельки нет никакого сходства…"; "Не смеши людей"; "Найдите 20 отличий. Я нашла 25"; — писали интернет-пользователи.

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