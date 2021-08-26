EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Росприроднадзора Радионова пристыдила бизнес за фальшивые данные
"Звериные метры": Минсельхоз разрешит заводить ограниченное количество животных
Коронавирус повышает риск родить преждевременно
"Они магнитятся": японцы нашли примеси в вакцинах Modernа
Посол РФ: все пожелавшие покинуть Афганистан россияне эвакуированы
В Киеве обиделись на Меркель
На Украине попросили продлить транзит российского газа
В Самаре врачи скорой помощи оставили умирать больного туберкулёзом
Просроченная задолженность россиян перед банками увеличилась за год на 15%

Елена Борщёва сравнила себя с Синди Кроуфорд

Шоу-бизнес

Звезда КВН и Comedy Woman Елене Борщёвой польстило сравнение со звездой Голливуда Синди Кроуфорд. Такую параллель комедийная актриса обнаружила в интернет-рубрике "Забавные сходства".

Елена Борщёва сравнила себя с Синди Кроуфорд

Елена Борщёва всегда эксплуатировала на сцене амплуа дурнушки. Женщина с необычной яркой внешностью иронизировала над собой, не обижаясь на то, что ей всегда достаются роли страшилок.

Поклонники Борщёвой не устают повторять актрисе, что она красотка. Самооценка юмористки особенно повысилась после того, как её снимок поставили на ряду со сказочной красавицей фабрики грёз Синди Кроуфорд.

"Фанатели по Синди? Я — ДА, но представить не могла, что есть какое — то сходство! Или есть?" — спросила комедийная актриса у своих подписчиков.

В посте Елена разместила два снимка — свой и Синди.

Мнение публики на этот счёт разделилось.

"Определенно есть";

"Ни капельки нет никакого сходства…";

"Не смеши людей";

"Найдите 20 отличий. Я нашла 25"; — писали интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Елена Борщёва и Валерий Юшкевич: КВН и скоропалительный брак на всю жизнь
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
На Украине попросили продлить транзит российского газа
В Самаре врачи скорой помощи оставили умирать больного туберкулёзом
Польза смены собственника ТОАЗа не доказана
Елена Борщёва сравнила себя с Синди Кроуфорд
Просроченная задолженность россиян перед банками увеличилась за год на 15%
Аутизм у детей: истинный и ложный
Богомолов показал романтик с Собчак
Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай?
CNN: талибы* арестовали экс-президента Афганистана
Более миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Украины
30-летие независимости оказалось для Украины трагичным
Новости Украины
Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане
Усам Оздемиров Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай? Усам Оздемиров Александр Артамонов Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция Александр Артамонов Любовь Степушова Почему Путин не может "придумать" национальную идею Любовь Степушова
Новости Белоруссии
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
Мир. Новости мира
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан
Собчак высказалась о сенсационном разоблачении великого обмана Байдена
Общество
Собчак высказалась о сенсационном разоблачении великого обмана Байдена
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников