Галкин ответил на нападки Собчак по поводу замка в деревне Грязь

Максим Галкин доходчиво объяснил Ксении Собчак, почему он решил строить замок в деревне Грязь. Он уверил светскую львицу в том, что его замок не портит окружающий пейзаж. Более того, юморист рассказал удивительную историю о том, как его замок связан с именем писателя Льва Николаевича Толстого.

Замок Галкина

Максим Галкин увидел в посте Ксении Собчак, в котором журналистка восхваляла монумент на Болотной набережной, намёк на себя. Ранее юморист высказался по поводу спорного произведения искусства назвав его "стопкой дерьма".

Собчак с такой интерпретацией арт-объекта не согласилась, укорив тех, кто не разбирается в современном искусстве. Под раздачу попал и Максим Галкин.

"Вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне, шутки про тёщу, голубой огонёк с оливье и вот это вот всё", — написала Собчак в своём микроблоге.

Галкин решил объяснить Ксении Анатольевне, что тоже кое-что смыслит в современном искусстве, показав оригинальные произведения современных авторов, которые украшают его приусадебный участок.

Отдельно муж Аллы Пугачёвой рассказал о своём замке, который, по его словам, никак нельзя назвать безвкусным.

"Теперь по поводу того, что у меня дом на замок похож. Я вместе с нашими отечественными архитекторами-дизайнерами Анатолием Голевым и Верой Горлицыной поставил этот дом в виде замка. Он очень хорошо встал на местности. Вам любой архитектор скажет, что здесь он классно смотрится. Это такая правильная доминанта. Более того, здесь в 19 веке тоже стоял замок, тоже в стиле романской готики и семья Льва Николаевича Толстого, которая владела этой деревней, подражая тогда французской готике, поставила здесь замок. Я про это не знал, но им пришла тоже такая идея в голову именно потому, что здесь такой ландшафт. В своё время Фёкла Толстая, праправнучка Льва Николаевича, мне показала рисунок своего деда, принадлежавший её деду, рисунок кем-то сделанный в 19 веке, где изображён замок. Это усадьба, которая здесь была. Этот фундамент находится в ста метрах от фундамента моего дома… В какой то степени это историческая справедливость", — объяснил пародист в видеообращении в Instagram.

Также шоумен объяснил Собчак, что имеет право строить дом по своему вкусу, так как делает он это далеко от центра Москвы.

"Дело не в том, что это мой участок. Делаю на своём участке то, что я хочу, строю такой дом, как мне хочется, и уж точно он не портит местность никоим образом", — отметил Галкин.

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