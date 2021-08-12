Светлана Ходченкова опубликовала фото в бикини-невидимке

Актриса Светлана Ходченкова, которая возглавила топ-50 главных актрис России последнего десятилетия, сейчас отдыхает на Мальдивах. Фотосессия обворожительной актрисы напоминает рекламные постеры в стиле "Баунти — райское наслаждение".

Светлана Ходченкова

Для отдыха актриса выбрала курорт премиум класса на Мальдивах, где созданы сказочные условия для состоятельных отдыхающих.

Богатым гостям здесь предлагают аренду вилл на пляже с бассейном и выходом к океану, личный дворецкий, завтраки в номере, ужины на берегу океана, королевский SPA, дайвинг, кинотеатр под открытым небом, планетарий и множество других головокружительных развлечений.

Светлана Ходченкова публикует с курорта вдохновенный контент. Она фотографируется на фоне невероятных по красоте пейзажей тропического острова.

Актриса надела купальник телесного цвета и позирует на качелях, которые размещены прямо над океанской голубой гладью.

"Another day in paradiseе", — написала актриса под фото строчку из песни, которая переводится как, "Ещё один день в раю".

Подписчиков артистки сказочные фотосесии вдохновляют писать поэтичные комментарии.

"Красивая барышня в раю. Отдых — это свобода. И как сказала одна тоже очень красивая женщина "Красота — это свобода"; "Красива во всех проявлениях, а где же крылья их так не хватает… словно прилегла отдохнуть … одно крыло укрыло, другое готово вспорхнуть. Крутое фото", — комментируют снимки Ходченковой в Сети.

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