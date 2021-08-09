Ксения Собчак о Богомолове: "Та ещё мразь!"

Журналистка Ксения Собчак не пожалела собственного мужа Константина Богомолова. Светская львица предстала в грозном образе, чтобы обличить "мерзость" эпатажного режиссёра.

Что заставило Ксению Анатольевну так резко высказаться в адрес своего любимого супруга? Имя Богомолова понадобилось Собчак, чтобы обрисовать антиутопическую картину будущего.

В своей YouTube-программе "Осторожно, новости!" Ксения рассказала об инициативе общественного совета Минкульта, который планирует провести слушания по репертуару театров на предмет соответствия стратегии национальной безопасности.

Связано это с жалобой офицеров России на спектакль "Современника" "Первый хлеб". В постановке увидели пропаганду гомосексуализма. Нападкам подверглась также Лия Ахеджакова, героиня которой якобы материлась на могиле мужа, прошедшего войну.

"В этом общественном совете состоят прекрасные люди, например певица Зара и Денис Майданов. Они будут решать судьбу Ахеджаковой. А возглавляет его Михаил Юрьевич Лермонтов. Говорят, он дальний родственник того самого Лермнтова", — отмечает журналистка.

Ксении Собчак данное начинание показалось началом беспощадной театральной цензуры. Она разыграла в своей программе устрашающую сценку.

Собчак досталась роль цензора-карателя, который набрасывается на режиссёра детского спектакля "Зайка-зазнайка". В сюжете произведения бдительные цензоры усматривают намёки на сатирическое осмеяние существующего политического строя.

После того, как детского режиссёра уличили в попытках "развалить страну", Собчак зовёт к себе на ковёр Константина Юрьевича Богомолова.

"Это та ещё мразь", — объясняет своим соратникам Собчак. "Давайте его сюда. У меня к нему такая ненависть сидит. Мерзость!" — говорит агрессивно настроенный цензор.

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