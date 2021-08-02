EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вслед за Армией США: ожидается новая волна беженцев из Афганистана
Украинец осуждён в РФ за попытку контрабанды деталей зенитно-ракетного комплекса
Как справиться с климатическими опасностями? Ответ есть, нет желания
Чем привлекательна Венгрия для россиян
Воронежца осудили через 13 лет после изнасилования и убийства пенсионерки
Советская гимнастка назвала "крокодилом" олимпийскую чемпионку из США
В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавирусной инфекции
Советская военная машина собрала затор под мостом в Новосибирске
Кудрин: Россия не производит товары, которые хотели бы купить во всех странах

Бузова показала снимки с акцентом на пятую точку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Бузова, которая сейчас отдыхает в Греции, щедро делится с аудиторией курортным контентом. В главной роли в постах звезды "Дома-2 всё чаще выступает пятая точка знаменитости. Подписчики грозят отпиской, но покидать страницу Бузовой не спешат, ожидая новых дерзких фотосессий поющей ведущей.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга разместила в своём Instagram-аккаунте видео, где предстала в сетчатой кофте и крошечных трусиках на верёвочках. Оператор неотступно следует за звездой, фокусируя камеру именно на ягодицах звезды.

Подобное видео вызвало шквал критики сетевых моралистов. Подписчики активно стыдят Ольгу за вольности, укоряют знаменитость за "голый" контент, сетуя на то, что звезда измельчала, однако под постами Ольги — всегда аншлаг.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

"Это уже какой-то зашквар";

"Пошло, твоя … достала, фуууу… Хоть отписывайся, бесит уже";

"Скорее бы уже зима наступила. Может быть, оденется Оля…" — горячатся в Сети.

Целый рой хейтеров нападают на Бузову, которая остаётся горделивой и недосегаемой.

"Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю. Сила воли, сила в Оле", — поёт в своей новой песне звезда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольга Бузова, отдых на острове Миконос в Греции, сторис от 1.08.2021
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Советская гимнастка назвала "крокодилом" олимпийскую чемпионку из США
В Польше подожгли пункт вакцинации от коронавирусной инфекции
Советская военная машина собрала затор под мостом в Новосибирске
Кудрин: Россия не производит товары, которые хотели бы купить во всех странах
Один работник погиб, один пострадал в результате ЧП на стройке в Воронеже
Британский эксперт: российские подлодки маневрируют, чтобы "подразнить НАТО"
За год ущерб от киберпреступлений сравнялся с бюджетом США на 2022 год
"Головные боли": Стас Пьеха о самочувствии жестоко избитого сына
Немецкий эксперт объяснил, почему "СП-2" может ждать участь "динозавра"
Украинец осуждён в РФ за попытку контрабанды деталей зенитно-ракетного комплекса
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Жириновский ответил на обвинения Баку
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников