Бузова показала снимки с акцентом на пятую точку

Ольга Бузова, которая сейчас отдыхает в Греции, щедро делится с аудиторией курортным контентом. В главной роли в постах звезды "Дома-2 всё чаще выступает пятая точка знаменитости. Подписчики грозят отпиской, но покидать страницу Бузовой не спешат, ожидая новых дерзких фотосессий поющей ведущей.

Ольга Бузова

Ольга разместила в своём Instagram-аккаунте видео, где предстала в сетчатой кофте и крошечных трусиках на верёвочках. Оператор неотступно следует за звездой, фокусируя камеру именно на ягодицах звезды.

Подобное видео вызвало шквал критики сетевых моралистов. Подписчики активно стыдят Ольгу за вольности, укоряют знаменитость за "голый" контент, сетуя на то, что звезда измельчала, однако под постами Ольги — всегда аншлаг.

Ольга Бузова

"Это уже какой-то зашквар"; "Пошло, твоя … достала, фуууу… Хоть отписывайся, бесит уже"; "Скорее бы уже зима наступила. Может быть, оденется Оля…" — горячатся в Сети.

Целый рой хейтеров нападают на Бузову, которая остаётся горделивой и недосегаемой.

"Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю. Сила воли, сила в Оле", — поёт в своей новой песне звезда.

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