Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус показала изъян своей внешности, который тщательно скрывала от подписчиков.

Для Гарика Харламова развод с Кристиной Асмус стал поводом для бесконечных шуток. Коллеги Харламова из Comedy Club постоянно "подкалывали" комика, который тоже был не прочь поиронизировать над неудачей в своей личной жизни.

Кристина Асмус также не отстаёт от экс-супруга. Она привлекает внимание к своему Instagram-контенту с помощью броских постов, в которых нередко фигурирует имя Гарика, а также слово "развод".

В очередной раз Асмус позабавила подписчиков ироничным видео. На кадрах актриса с серьёзным видом сидит в кресле, пока кто-то проводит некие манипуляции с её волосами. В какой-то момент часть пышной шевелюры с головы актрисы исчезает и Асмус поспешно прячет от фолловеров свои поредевшие волосы.

"Настоящая причина развода", — написала Кристина под видео.

Подписчики оценили способность актрисы посмеяться над собой.

"Как долго я этого ждала!!! Вот оно наконец-то разоблачение! Пазл сложился! Кристи, обожаю!" — писали фолловеры под постом артистки.

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