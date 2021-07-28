Собчак отреагировала на сомнительный комплимент от Бони

Виктория Боня оставила обидный комментарий под фотографией Ксении Собчак. Реакция журналистки не заставила себя долго ждать.

У бывших соратниц по "Дому-2", похоже, появился ещё один повод недолюбливать друг друга.

Поводом для конфронтации знаменитостей послужил комментарий Бони в Instagram-аккаунте звёздного визажиста Сердара Комбарова.

Эксперт по макияжу разместил несколько снимков Собчак, демонстрируя свою виртуозную работу MakeUp.

Мастерство Комбарова впечатлило Викторию Боню, которая очень своеобразно восхитилась талантом визажиста.

"У тебя Собчак становится аж красоткой", — написала Боня под снимком Ксении Анатольевны, побывавшей в руках мастера.

Комбаров ограничился в ответ смайликом, а вот подписчики визажиста отчитали Викторию за бестактность.

"А ты уже не знаешь, что сделать, чтоб о себе напомнить", — нападали в Сети на Боню.

Собчак в своём Telegram-канале сдержанно и иронично отреагировала на комментарий бывшей коллеги.

"Мастер-класс по комплиментам от Бони", — написала Ксения под скрином занимательных комментариев.

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