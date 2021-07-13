Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram показала, в каком салоне предпочитает делать косметологические процедуры. Артиста посещает салон красоты "Флакон".
Пользователи сочли, что Волочкова выбрала салон по интересам. На сленге алкоголиков "флакон" — бутылка со спиртным.
Балерину уже не первый раз обвиняют в пристрастии к алкоголю. Артистка часто позирует на фоне кальянов, и уверяет, что спиртные напитки в её доме лишь декор.
Балерина не реагирует на негативные комментарии пользователей. Она заявляет, что у неё нет никаких проблем с алкоголем.
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