Волочкову упрекнули в том, что она посещает салон красоты для алкоголиков

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram показала, в каком салоне предпочитает делать косметологические процедуры. Артиста посещает салон красоты "Флакон".

Пользователи сочли, что Волочкова выбрала салон по интересам. На сленге алкоголиков "флакон" — бутылка со спиртным.

Балерину уже не первый раз обвиняют в пристрастии к алкоголю. Артистка часто позирует на фоне кальянов, и уверяет, что спиртные напитки в её доме лишь декор.

Балерина не реагирует на негативные комментарии пользователей. Она заявляет, что у неё нет никаких проблем с алкоголем.

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