Гарик Харламов восхищён коммерческой жилкой Дмитрия Гордона

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поддержал рекламу сувенирной продукции Дмитрия Гордона. Юморист преклоняется перед чувством юмора украинского журналиста, прославившегося своими искромётными высказываниями.

Популярность Дмитрия Гордона, личность которого уже превратилась в интернет-мем, достигла таких масштабов, что телеведущий решил выпустить линейку вещей со своим изображением.

Появился бренд "Гордон-shop", который предлагает купить носки "Стиль Гордона", футболку и пакет с изображением лица звезды ТВ и интернета и хит продаж — птичье молоко "Гордон в шоколаде".

Гарик Харламов, который почтительно называет Гордона мастером, не смог пройти мимо этой ошеломляющей новости.

"Немного рекламы. "Гордон в шоколаде" звучит, как гимн ЛГБТ. Я вот с удовольствием приобрёл бы пакет", — пишет юморист в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики оценили начинание Дмитрия Гордона и поупражнялись в остроумии.

"Что за тигр этот лев", — писали в Сети.

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