Резидент Comedy Club Гарик Харламов поддержал рекламу сувенирной продукции Дмитрия Гордона. Юморист преклоняется перед чувством юмора украинского журналиста, прославившегося своими искромётными высказываниями.
Популярность Дмитрия Гордона, личность которого уже превратилась в интернет-мем, достигла таких масштабов, что телеведущий решил выпустить линейку вещей со своим изображением.
Появился бренд "Гордон-shop", который предлагает купить носки "Стиль Гордона", футболку и пакет с изображением лица звезды ТВ и интернета и хит продаж — птичье молоко "Гордон в шоколаде".
Гарик Харламов, который почтительно называет Гордона мастером, не смог пройти мимо этой ошеломляющей новости.
"Немного рекламы. "Гордон в шоколаде" звучит, как гимн ЛГБТ. Я вот с удовольствием приобрёл бы пакет", — пишет юморист в своём Instagram-аккаунте.
Подписчики оценили начинание Дмитрия Гордона и поупражнялись в остроумии.
"Что за тигр этот лев", — писали в Сети.
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