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Собчак высмеяла издание, в котором некстати вспомнили Пушкина

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Известная газета поздравила читателей с днём рождения Пушкина, забыв, что на дворе не июнь, а июль. Ксения Собчак не могла пройти мимо этого ляпа, сделав скриншот ошибочной публикации.

Собчак высмеяла издание, в котором некстати вспомнили Пушкина

Июльская жара весьма негативно отразилась на мыслительной деятельности журналистов "Комсомольской правды".

В солидном издании почему-то решили, что стоит поздравить подписчиков с днём рождения солнца русской поэзии.

"Сегодня родился великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин. Какое из его произведений помните до сих пор наизусть?" — спрашивали в "КП".

Журналистка весьма иронично ответила на это журналистам.

"Точно помню наизусть, что сегодня июль", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак вместе со своим супругом режиссёром Константином Богомоловым испытывают особенную любовь к "Комсомолке", так как театральный деятель всегда делает забавные разборы содержимого данного печатного издания, летая в самолётах.

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Автор: Елена Былкина
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