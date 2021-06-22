EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уверены в белорусском народе: Пекин высказался о санкциях ЕС по РБ
Губерниев и Павлюченко разругались из-за провала сборной России на Евро-2020
Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Уткин назвал возможного сменщика Черчесова в сборной России
Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном
Пользователи ОК больше всего обсуждают Черчесова и Дзюбу
Поле брани: зачем Trump Organization судится с властями Нью-Йорка
В Кремле и Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
Фиксировать и разбираться: глава Сахалина высказался о принудительной вакцинации

Алиса Аршавина пожаловалась на своё плачевное состояние

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала в новом интервью, насколько тяжело ей теперь приходится. Ранее женщина сетовала на то, что бывший муж со своей матерью лишил её с детьми крыши над головой.

Алиса Аршавина пожаловалась на своё плачевное состояние

Алиса Казьмина (в прошлом Аршавина) объяснила, что публика не знает даже о половине проблем, которые навались на неё в последнее время.

Чёрная полоса в жизни несчастной женщины продолжается. Аутоиммунный некроз "съел" ткани лица Алисы. Особенно пострадал её нос. Болезнь влечёт за собой не только изменение во внешности, но также представляет угрозу её жизни.

Несколько месяцев назад Казьмина находилась на волосок от смерти, но врачи своевременно провели операцию и сумели защитить от поражения мозг женщины.

Теперь бывшая жена Аршавина поведала о тех бедах, которые доселе скрывала от публики.

"У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю", — рассказала в она анонсе интервью Сурену Каграманову для его YouTube-проекта "Лучше — правду".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хирург раскрыл подробности страшной болезни экс-супруги Аршавина
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Стало известно, сколько россияне заработали на Евро-2020
К чему приведет оправдание нацизма
В Москве зафиксировали суточный максимум летальных исходов от COVID-19
Как Петросян и Брухунова отдыхают на Мальдивах
Уверены в белорусском народе: Пекин высказался о санкциях ЕС по РБ
Губерниев и Павлюченко разругались из-за провала сборной России на Евро-2020
Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Рассекречен пол будущего ребёнка Авербуха и Арзамасовой
Уткин назвал возможного сменщика Черчесова в сборной России
Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте

Актёр Сергей Жигунов с женой оказались в Ялте в тот момент, когда на город обрушился сильнейший потоп. Супруги уверены, что последствия наводнения могут быть более серьёзными, чем эпидемия коронавируса.

"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Экономика и бизнес
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Российский шоу-бизнес
"Ни дня не работала": Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США
Экономика и бизнес
В Deutsche Bank нашли "бомбу" от США для мировой экономики
Василий Амирджанов В России предложили легализовать порнографию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер
Экономика и бизнес
Опасна ли для России "экономическая бомба" США: мнение эксперта
Здоровье
Почему россияне не прививаются от коронавируса
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Политика. Новости и аналитика
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников