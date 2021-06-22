Алиса Аршавина пожаловалась на своё плачевное состояние

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала в новом интервью, насколько тяжело ей теперь приходится. Ранее женщина сетовала на то, что бывший муж со своей матерью лишил её с детьми крыши над головой.

Алиса Казьмина (в прошлом Аршавина) объяснила, что публика не знает даже о половине проблем, которые навались на неё в последнее время.

Чёрная полоса в жизни несчастной женщины продолжается. Аутоиммунный некроз "съел" ткани лица Алисы. Особенно пострадал её нос. Болезнь влечёт за собой не только изменение во внешности, но также представляет угрозу её жизни.

Несколько месяцев назад Казьмина находилась на волосок от смерти, но врачи своевременно провели операцию и сумели защитить от поражения мозг женщины.

Теперь бывшая жена Аршавина поведала о тех бедах, которые доселе скрывала от публики.

"У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю", — рассказала в она анонсе интервью Сурену Каграманову для его YouTube-проекта "Лучше — правду".

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