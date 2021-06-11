Пугачёва поставила на могиле Шаинского памятник в виде белого рояля

Ранее поклонники Владимира Шаинского обращали внимание на убогое невзрачное захоронение знаменитого композитора на Троекуровском кладбище. Сотрудники погоста сетовали на то, что выдающийся деятель культуры "лежит, как бомж".

Владимир Шаинский

Владимир Шаинский скончался 22 января 2018 года, однако на могиле выдающегося музыканта так и не появился памятник.

Наследники композитора объясняли, что у них нет средств поставить достойное надгробие автору бессмертных хитов.

Дети и супруга Владимира Яковлевича отмечали, что влезли в долги, пытаясь вылечить композитора от онкологии.

Поклонники гениального композитора укорили звёзд российской эстрады, которые пели и поют его лучшие композиции.

Обвинения в неблагодарности многие артисты проигнорировали.

Алла Пугачёва не осталась в стороне от проблемы и помогла родственникам Шаинского деньгами.

Благодаря Примадонне на месте захоронения Владимира Яковлевича появился оригинальный памятник в виде белого рояла.

Авторами идеи монумента стали сын усопшего Вячеслав и друг Андрей Удалов.

Памятник Владимиру Шаинскому. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Мы долго обсуждали, хотелось сделать нечто нестандартное, потому что отец тоже был нестандартным человеком, и в то же время — чтобы это имело к нему непосредственное отношение. Есть много фотографий, где он сидит за роялем. Вся задумка возникла из этих воспоминаний. Конечно, для нашей семьи это очень серьезное, большое событие, светлое. Мы очень-очень рады, что наконец-то памятник здесь, и друзья, знакомые, поклонники смогут сюда приходить", — цитирует слова наследника композитора "Комсомольская правда".

Удалов объяснил, что финансировала установку памятника Алла Пугачёва. Певица передала семье Шаинского два миллиона рублей.

"Без неё этого бы не было", — подчеркнул он.

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