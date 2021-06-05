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Как на самом деле зовут звёзд российской эстрады

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звучные фамилии российских звёзд шоу-бизнеса часто являются лишь псевдонимами. Артисты, не награждённые с рождения запоминающимися фамилиями, очень часто придумывали себе сценические имена, которые так крепко за ними закрепились, что публика даже не подозревает, как на самом деле зовут знаменитостей.

Как на самом деле зовут звёзд российской эстрады

Фамилия Веры Брежневой - Галушка. В браке экс-солистка "ВИА Гры" была Киперман. Свой псевдоним Брежнева певица взяла, так как является уроженкой того же города, в котором родился генсек Леонид Ильич Брежнев.

Подлинное имя Прохора Шаляпина — Андрей Захаренков. Взять фамилию мэтра вокального искусства было очень удачным решением для выпускника "Фабрики звёзд".

Андрей Губин — урождённый Клементьев. Лариса Долина до певческой карьеры носила фамилию Мячинская,

Валерия на самом деле — Алла Перфильева. Экс-супруг певицы предъявил при разводе свои права на имя Валерия, что заставило исполнительницу поменять документы, став Валерией по паспорту.

Автор хита "Маленькая лошадка" Найк Борзов позаимствовал своё имя у бренда Nike. На самом деле он Николай Барашко.

Настоящее имя звезды 90-х певицы Линды — Светлана Гейман.

Алла Агеева известна широкой публике под именем Маши Распутиной. Такая фамилия добавила пикантности её образу.

Надежда Заседателева хотела более народную и звучную фамилию и стала Надеждой Бабкиной.

Популярный российский певец Крис Кельми — в реальности Анатолий Калинкин. Александра Малинина до старта его сценической карьеры знали как Выгузова,

Юмористка Елена Воробей носила фамилию Лебенбаум. Даже Петросян, чтобы сделать свою фамилию более удобопроизносимой, откинул последнюю букву фамилии. По паспорту он не Петросян, а Петросянц.

Публика признаёт, что иногда псевдоним артисту помогает на пути к популярности. Артистам же с неблагозвучными именами просто необходимо придумать себе яркое запоминающееся имя. 

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НАСТОЯЩИЕ ИМЕНА И ФАМИЛИИ ЗВЕЗД ШОУ БИЗНЕСА
Автор: Елена Былкина
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