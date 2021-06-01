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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых юных звёздочек интернета

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Международный день защиты детей составлен список детей в возрасте до 10 лет, которые, несмотря на свой нежный возраст, уже зарабатывают миллионы.

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых юных звёздочек интернета

Представляем вашему вниманию подборку юных миллионеров от издания Москва 24.

Настя Радзинская

Семилетняя Настя Радзинская уже дважды вошла в список Forbes как одна из самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В прошлом году девочка заработала 18,5 миллиона долларов.

Ребёнку поставили диагноз Детский церебральный паралич, однако Настя, несмотря ни на что, стала развиваться нормально.

Началось всё с того, что родители девочки снимали, как она радуется подаркам. Позже родители девочки стали фиксировать на видео другие интересные моменты из жизни Насти.

Сейчас у ребёнка на YouTube-канале Like Nastya уже более 74 миллионов подписчиков.

Диана и Рома

Влог Kids Diana Show стартовал с того момента, как мама Дианы в 2015 году зарегистрировала YouTube-канал с целью публиковать видео с дочкой. Канал неожиданно стал стремительно обретать популярность. Родители девочки, увидев успех своего начинания, полностью посвятили себя своему YouTube-детищу.

Диана в роликах поёт, примеряет платья и тестирует детскую косметику. Число подписчиков девочки составило почти 80 миллионов человек.

К сестрёнке присоединился и её младший брат Рома. С ним девочка делает уборку дома, примеряет разные профессии, играет и получают поощрения за хорошие дела.

Катя и Макс Федорук

Семь лет назад Катя и ее брат Макс стали героями YouTube-канала, где отец детей размещал смешные видео со своими детьми. Постепенно дети завоевали любовь зрительской аудитории. Видео-контент маленьких блогеров стал напоминать семейный сериал.

Сейчас, благодаря таланту и непосредственности детей, родители получают солидный доход с YouTube-площадки.

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Like Nastya - You Can - Kids Song (Official Music Video)
Автор: Елена Былкина
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