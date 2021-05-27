Максим Галкин со своей именитой супругой побывал на шумном празднике, посвященном 50-летию Орбакайте. Масштабная вечеринка заставила юмориста грезить о дневном сне.
Звёздные супруги побывали в гостях у Кристины Орбакайте, которая собрала у себя на дне рождении немало знаменитостей.
Галкин и Пугачёва отдыхали в хорошей компании, позируя фотографам и произнося поздравительные речи.
Подписчики знаменитостей предположили, что Галкину потребуется время на отдых после праздника.
Действительно, артист после выхода в свет пребывает в созерцательном настроении.
Супруг Примадонны вышел на свой сказочно красивый балкон с резными колоннами и снял видео, медленно вышагивая вдоль впечатляющих декоративных элементов лоджии.
Своё видео Галкин сопроводил релаксирующей музыкой.
"Идеальное видео для дневного сна", — подписал кадры Галкин.
Подписчиков впечатлили красота балкона замка звёздных супругов в деревне Грязь.
"Музыка и балкон навеяли мысли о Ромэо и Джульетте, замок-сказка, повезло вашим детям!", — писали фолловеры под видео в Instagram.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?