Как Галкин "отходит" от шумной вечеринки в честь юбилея Орбакайте

Максим Галкин со своей именитой супругой побывал на шумном празднике, посвященном 50-летию Орбакайте. Масштабная вечеринка заставила юмориста грезить о дневном сне.

Максим Галкин

Звёздные супруги побывали в гостях у Кристины Орбакайте, которая собрала у себя на дне рождении немало знаменитостей.

Галкин и Пугачёва отдыхали в хорошей компании, позируя фотографам и произнося поздравительные речи.

Подписчики знаменитостей предположили, что Галкину потребуется время на отдых после праздника.

Действительно, артист после выхода в свет пребывает в созерцательном настроении.

Супруг Примадонны вышел на свой сказочно красивый балкон с резными колоннами и снял видео, медленно вышагивая вдоль впечатляющих декоративных элементов лоджии.

Балкон Галкина

Своё видео Галкин сопроводил релаксирующей музыкой.

"Идеальное видео для дневного сна", — подписал кадры Галкин.

Подписчиков впечатлили красота балкона замка звёздных супругов в деревне Грязь.

"Музыка и балкон навеяли мысли о Ромэо и Джульетте, замок-сказка, повезло вашим детям!", — писали фолловеры под видео в Instagram.

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