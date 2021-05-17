Ирина Салтыкова жалеет о сделанных двух абортах

Популярная российская эстрадная певица Ирина Салтыкова призналась, что была вынуждена сделать аборт, находясь в браке с бывшим солистом группы "Электроклуб" Виктором Салтыковым.

Она отметила, что в таких вопросах супруг играл главную роль. Он не принуждал жену к прерыванию беременности, но вместе с тем новости о прибавлении в семействе его не радовали.

Однажды Салтыков отправил Ирину на аборт в один из городов Украины, в котором работал его знакомый врач.

"У меня уже в поезде поднялась температура, мне было очень плохо. Я чувствовала себя жутко беззащитной и несчастной", — призналась певица в эфире передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека".

В браке с Салтыковым певица дважды прерывала беременность, о чём впоследствии очень пожалела, так как хотела бы иметь двоих или троих детей. Кроме того, Ирина — верующий человек, поэтому осознаёт, что совершила грех.

От Виктора Салтыкова Ирина родила дочь Алису. Отношения с музыкантом не были счастливыми, так как он часто приходил домой в нетрезвом виде и избивал её.

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