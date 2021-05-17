Дочь певца Данко попала в реанимацию в тяжёлом состоянии

О своём горе бывшая возлюбленная музыканта Наталия Устименко рассказала в своё Instagram-аккаунте.

Модель Наталия Устюменко, которая воспитывает двоих дочерей от певца Данко, рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем семилетней наследницы Агаты.

Ребёнок страдает детским церебральным параличом. При этом у девочки диагностировали инфекцию мочевыводящих путей.

"Агушенька в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. На сегодняшний день выявляют восходящую инфекцию мочевыводящих путей, в связи с чем произошла интоксикация организма. Всех прошу молитв за здоровье Агафьи!", — написала Устименко в своём микроблоге.

Модель объяснила, что с ребёнком такое случается не впервые. Женщина винит в случившемся реабилитационные центры, где проходила лечение девочка.

"Некоторые мамы и папы не надевают подгузники детям во время купания в бассейне, и те испражняются прямо в воду. Потом нам приходиться бороться с кишечной палочкой. Такое уже не впервые! Это ведь надо как-то наказывать", — написала Наталия.

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