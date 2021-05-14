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Певица Катя Семёнова рассказала о сыне-почтальоне

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

35-летний наследник исполнительницы хита "Подруги замужем давно" бросил работу в кино, переехал жить к матери в крохотную "однушку" и устроился работать почтальоном.

Певица Катя Семёнова рассказала о сыне-почтальоне

Единственный сын исполнительницы Кати Семёновой Иван раньше работал звукорежиссёром, однако променял работу в кино на скромную должность сотрудника почты.

Такая смена деятельности у 35-летнего молодого человека произошла после пандемии.

В том, что сын не желает добиваться в жизни успеха, певица винит себя. Артистка уверена, что ей следовало бы строже воспитывать отпрыска.

"Я во многом виновата. В первую очередь в том, что у него нет своего жилья. Сначала сын решил стать философом и после школы поступил в РГГУ на философский факультет. Причем поступил на бюджет, меня тогда раздуло от гордости до размеров слонихи. Потому что в школе-то он учился неважно.

Я и сама вообще-то была двоечницей, у меня в аттестате даже тройка по пению стоит! Все потому, что я очень ленивая, и Ваня такой же. Когда он оканчивал школу, учителя были готовы меня во все места расцеловать, лишь бы скорее с нами распрощаться", — приводит слова 60-летней исполнительницы "СтарХит".

При этом Семёнова достаточно мудро смотрит на вещи, не собираясь упрекать сына за его выбор.

"Я из тех неправильных мам, которые никогда не будут грозить пальцем и говорить: "Ай-яй-яй, зачем же ты ушел из института! Ну-ка, быстро назад!" Ну, решил и решил. Мальчику-то уже 35 лет, голова есть на плечах", — объяснила артистка.

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Екатерина Семенова - "Подруги замужем давно". Три аккорда.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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