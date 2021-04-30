Гузеева раскритиковала бескультурных пассажиров

Ведущая шоу "Давай поженимся" прокомментировала жалобу Леры Кудрявцевой, которая опубликовала в своём Instagram пост, где рассказала о том, что её раздражает, когда она путешествует поездом.

"Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону. Ну выйди в тамбур, напиши смс. Пока заканчивала сообщение, вроде замолчал. Аллилуйя. Как вы относитесь к таким ситуациям? Может, это я просто псих?" — поделилась своими мыслями телеведущая.

На комментарий отреагировала Лариса Гузеева.

"Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых", — выразила своё негодование телесваха.

Подписчики посочувствовали Кудрявцевой.

"Вы думаете, что они хамы…. А они даже не задумываются, что не прилично в общественных местах громко разговаривать!!! Правильно наверное поступила, что постеснялась попросить разговаривать потише, это бесполезно и себе дороже!" — написали фолловеры.

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