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Разин объяснил, кто довёл Сердючку до депрессии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

47-летний Андрей Данилко, известный благодаря своему образу Верки Сердючки, редко появляется на публике, что заставляет поклонников артиста беспокоиться о его здоровье.

Разин объяснил, кто довёл Сердючку до депрессии

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин предполагает, что на здоровье Андрея Данилко негативно отразились события после "Евровидения-2007".

Шоумен рассказал, что артист страдает тяжелой депрессией, в которой виноваты его "добрые" коллеги.

В своём Instagram-аккаунте Андрей Разин разместил несколько архивных фото с Данилко 13-летней давности.

"Многие врачи помогали Андрею вернуться к нормальной жизни. Открою тайну: накануне Евровидения он, абсолютно счастливый, приехал к нам с бабушкой и провел три дня в деревне. Но после конкурса российская сторона, которая направила туда группу SEREBRO, устроила настоящую травлю из-за песни, которую спел Андрей. Песня не оскорбляла Россию, но некоторые деятели перевернули слова", — вспомнил Андрей Разин.

Продюсер попытался замять конфликт, поэтому пригласил Данилко выступить на одной сцене с "Ласковым маем" и группой SEREBRO.

К несчастью, попытка была неудачной — это было последнее выступление Данилко в России.

"Минкультом был поставлен запрет на выступления Андрея, и СМИ обрушились на него еще больше. Конечно, такую травлю он не мог пережить. Он — тонкой души человек и очень болезненно отнесся к этому. Тем более, что он очень любит российскую публику", — написал Разин.

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Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai (Ukraine) 2007 Eurovision Song Contest
Автор: Елена Былкина
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