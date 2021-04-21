Скончался брат актрисы Полины Максимовой

Звезда сериала "Деффчонки" рассказала о трагедии, которая произошла в её семье.

Актриса, ставшая известной после участия в сериале "Деффчонки" Полина Максимова, рассказала подписчиками в Instagram скорбную новость.

16 апреля 2021 года умер ее двоюродный брат по имени Алексей. Артистка разместила в своём микроблоге снимок церкви с подписью: "16.04.2021…".

После этого в разделе сторис Instagram звезда опубликовала фотографию умершего родственника, которому в конце апреля должно было исполниться 35 лет.

Друзья и подписчики поддержали Полину Максимову, выразив свои соболезнования в комментариях под траурным сообщением.

"Наши соболезнования. Сил и объятий близких"; "Соболезную! Светлая память вашему братику"; "Светлая память Алексею. Ему было бы 35 сегодня, такая энергия была в нем, такая душа открытая"; "Тоже в 2017-м брата потеряла, было 29 лет ему… До сих пор не верю. Сил вам пережить. Крепитесь", — писали фолловеры под постом актрисы.

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