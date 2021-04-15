Мизулина объяснила жалобу на Моргенштерна в Генпрокуратуру

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала, чем опасно творчество эпатажного шоумена.

В интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы" Мизулина отметила, что жалоба на рэпера Моргенштерна связана с пропагандой наркотиков, которую общественники усмотрели в песнях скандально известного музыканта.

По словам Мизулиной, Моргенштерна обвиняют в "откровенной"и "жесточайшей пропаганде именно в детской среде".

По мнению представителя Общественной палаты России, его творчество может негативно отразиться на воспитании подрастающего поколения, так как исполнитель имеет "армию" поклонников в детской и подростковой среде.

"И здесь, конечно, я не уверена, что будет только административная ответственность", — отметила Мизулина.

По данным RT, Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить песни Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков.

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