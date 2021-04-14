Дочь Долиной в восторге от скандального шоу с участием матери

Дочь народной артистки России Ангелина сравнила журналистский гений Максима Галкина с талантом Ксении Собчак и Юрия Дудя.

Наследница Ларисы Долиной уверена, что шоу Максима Галкина "Музыкалити" — это продуманная программа, в которой очень умело выбирают оппонентов.

"Ничего лучше, чем музыкалити не могло произойти с нами сейчас. И если Макс осознанно выбрал оппонента ЛА, боюсь он поселится в моем топе журналистов рядом с Ксенией Анатольевной, Дудем и др. Глубоко фундаментально незаметно, как с детьми через игру, раскрыл тему, и каждый из лагерей остался в профите", — похвалила женщина шоу в своём Instagram-аккаунте.

Ангелина заметила, что Лариса Александровна и Валя Карнавал могли в конце шоу обняться по-дружески.

"Валя к концу стала котеночком совсем, а мама я ждала что приобнимет её по-матерински, хотя я в шоке была что мама в принципе согласилась. Не стала ее настраивать на что-то, сказала — крепись и сама стала себя уговаривать, что обойдется без напалма. Ну, просто маму слишком хорошо знаю. Разница только в том что сейчас кое-кто в ресурсе и счастлив — всем доволен. … Спасибо всем, кто поддержал маму, так как сейчас это АРХИ важно", — написала дочь Долиной .

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