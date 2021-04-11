Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке

Примадонна стала гостьей МХТ имени Чехова. После спектакля "ХХ Век. Бал" маститая певица приняла участие в коллективной фотосессии.

Алла Сигалова, хореограф, которая создала постановку в соавторстве с Константином Эрнстом, опубликовала Instagram фото- и видеоотчет посещения Аллы Борисовны.

"Алла Борисовна Пугачёва на спектакле "ХХ Век. Бал". Это имя абсолютно знаковое для нашей страны, эту певицу можно любить, можно не любить, но каждый ее знает, и каждый слышал ее песни. Вчера Пугачева пришла на наш "ХХ Век. Бал", в МХТ имени Чехова, после говорила замечательные слова… Ее голос звучит в нашем спектакле как один из символов нашей страны, нашего ХХ века!", — отметила Сигалова.

Подписчики хореографа отметили, что Примадонна на себя не очень похожа. Фолловеры привыкли видеть образ певицы, над которым предварительно поработали в фоторедакторе.

"Непривычно как из-за гладкой причёски"; "Аллу Борисовну не узнать, все-таки годы берут свое, увы и ах"; "Я минут пять искала Пугачеву на фото", — комментировали снимок в Сети.

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