Сетевые критики предположили, что звезда "Дома-2" забыла отфотошопить снимок для публикации в Instagram.
Интернет-пользователи крайне нетерпимо относятся к внешности звёзд. Любой изъян в облике интернет кумиров подвергается беспощадной критике хейтеров.
Ольга Бузова разместила в своём микроблоге фото с подругами. Девушка одета в чёрный топ и мини-юбку.
На снимке звезда ТВ и интернета очень эмоциональна. Девушка слегка согнулась и наклонилась вперёд, изображая веселье.
"Мои, — подписала фото Бузова. — Супер вечер на концерте".
Беспощадные фолловеры тут заметили, что живот Ольги не похож на глянцевый пластик, к которому люди привыкли в Сети. Наоборот, на животе у Оли обнаружились некие неровности, которые многие назвали "дряблостью".
Недоброжелатели тут же акцентировали своё внимание на животе поющей ведущей.
"Живот, как у бабушки, или что, фотошоп, что ли";
"Что с животом?!";
"Кожица…";
"Не сработал фотошоп";
"Живот не втянула";
"Боже, что с пузом", — писали строгие комментаторы под снимком Ольги.
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