Ольгу Бузову высмеяли за фото в топике с дряблым животом

Сетевые критики предположили, что звезда "Дома-2" забыла отфотошопить снимок для публикации в Instagram.

Интернет-пользователи крайне нетерпимо относятся к внешности звёзд. Любой изъян в облике интернет кумиров подвергается беспощадной критике хейтеров.

Ольга Бузова разместила в своём микроблоге фото с подругами. Девушка одета в чёрный топ и мини-юбку.

На снимке звезда ТВ и интернета очень эмоциональна. Девушка слегка согнулась и наклонилась вперёд, изображая веселье.

"Мои, — подписала фото Бузова. — Супер вечер на концерте".

Беспощадные фолловеры тут заметили, что живот Ольги не похож на глянцевый пластик, к которому люди привыкли в Сети. Наоборот, на животе у Оли обнаружились некие неровности, которые многие назвали "дряблостью".

Недоброжелатели тут же акцентировали своё внимание на животе поющей ведущей.

"Живот, как у бабушки, или что, фотошоп, что ли"; "Что с животом?!"; "Кожица…"; "Не сработал фотошоп"; "Живот не втянула"; "Боже, что с пузом", — писали строгие комментаторы под снимком Ольги.

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