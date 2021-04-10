Охлобыстин рассказал о знакомстве с принцем Филиппом

Актёр сделал неожиданное заявление.

Иван Охлобыстин объяснил, что был лично знаком с почившим супругом Елизаветы II принцем Филиппом.

"Мои искренние соболезнования родным и близким новопреставленного герцога Эдинбургского Филиппа. Это был светлый, удивительно жизнерадостный и добрый человек", — написал Охлобыстин в своём Instagram-аккаунте под портретом герцога Эдинбургского.

Подписчики удивились такой осведомлённости шоумена о характере представителя монаршей особы. Артист ответил на недоумения фолловеров.

"Виделись мимо летом на Камчатке", — объяснил Иван Иванович.

Выяснилось, что принц Филипп был Президентом Фонда дикой природы и в 1997 году посещал Камчатку. Он дважды в своей жизни был в России.

Сетевые критики усомнились, что Охлобыстин настолько близко знал принца, что может давать ему такие характеристики.

"Какое-то нелепое описание фото и выражение соболезнования, как будто вы его лично знали и прям друзья не разлей вода были. Да, жалко, не дожил до ста пару месяцев. Дай Бог каждому такую долгую жизнь. И вообще тупость какая — то весь этот бред писать в массы. Соболезнования выражают близким и родным лично, не думаю, что ваш посыл дойдёт до королевы", — написали строгие интернет-пользователи под постом артиста.

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