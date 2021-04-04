Ольге Бузовой не с кем поговорить по душам

Певица окружена славой, друзьями и поклонниками, однако, иногда она признается, что чувствует себя одинокой. Ольге Бузовой хочется поговорить по душам с близким человеком, который бы ценил её как простую и классную девушку.

"Недавно рано освободилась, взяла телефон и не знала, кому написать. Я планирую время так, чтобы всё время быть занятой. Иногда даже специально себя загоняю до жуткой занятости, чтобы ощущение, когда некому написать, не возникало, потому что мне очень становится некомфортно", — призналась звезда отечественного шоу-бизнеса.

Расставание с Давой только усилило меланхолические чувства Ольги Бузовой. Она признаётся, что становилась жертвой предательства не раз, но не планирует снимать "розовые" очки.

"Были предательства, я страдала, плакала. Люди предают, но я продолжаю верить, иначе буду одна. Неправильно всю жизнь жить с ощущением, что все мужики — козлы", — прокомментировала свое мировоззрение певица.

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