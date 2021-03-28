Филипп Киркоров воспитывает двух детей один. Поэтому, соскучившись по материнской ласке, Алла-Виктория и Мартин-Кристен стали называть мамой диджея Екатерину Гусеву.
Она дружит с королем эстрады и часто появляется у него в гостях. В эфире телепередачи "Ты не поверишь!" звездные наследники престали на видеокадрах. В материале дети называли своей мамой телеведущую.
"Конечно же, им хочется, чтобы была мама, но это уже выбор Филиппа", – прокомментировала ситуацию Екатерина Гусева.
В эфире передачи ведущий пояснил, что диджей и подруга Филиппа Киркорова уделяет много внимания его детям, часто появляется в его доме и помогает им с уроками.
Сама ведущая воспитывает дочь-подростка, которая также близко знакома с наследниками короля эстрады.
Филипп Киркоров никак не комментирует свою личную жизнь, оставляя ее в тайне от поклонников.
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