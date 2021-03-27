BadComedian рассказал об обмане Юрия Дудя

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал о поступке Дудя в эфире YouTube-шоу "подcast".

BadComedian несколько лет назад начал встречаться с блогером Катей Клэп.

Ребята тщательно скрывали свой роман.

В 2017-м Баженов дал интервью Юрию Дудю.

Евгений попросил Юрия не спрашивать его об отношениях с Клэп.

Тот пообещал не затрагивать эту тему, однако не сдержал слово.

Тогда BadComedian стал импровизировать, стараясь уйти от неудобного вопроса.

"Сначала была Троя и конь, а теперь Дудь. Топ предателей", — пошутил Евгений.