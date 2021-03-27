Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Японский дипломат сделал заявление по Крыму
Украине предрекли мрачное будущее и вымирание
Нужен ли ребенку в школе смартфон?
Тело младенца обнаружили в подмосковном комплексе переработки отходов
Украине предрекли превращение лесов и полей в пустыню
Ольга Скабеева озвучила анекдот про Бориса Березовского
Жена Павла Мамаева собирается сделать подтяжку ягодиц
Отец Цоя ответил на требование вернуть 13 млн рублей за песни сына

BadComedian рассказал об обмане Юрия Дудя

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал о поступке Дудя в эфире YouTube-шоу "подcast".

BadComedian несколько лет назад начал встречаться с блогером Катей Клэп.

Ребята тщательно скрывали свой роман.

В 2017-м Баженов дал интервью Юрию Дудю.

Евгений попросил Юрия не спрашивать его об отношениях с Клэп.

Тот пообещал не затрагивать эту тему, однако не сдержал слово.

Тогда BadComedian стал импровизировать, стараясь уйти от неудобного вопроса.

"Сначала была Троя и конь, а теперь Дудь. Топ предателей", — пошутил Евгений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Россиян предупредили об опасности сайтов знакомств
Теплопеленгатор видит всё, но его не замечает Минобороны
Баста объяснил, почему жюри "Голоса" не поворачиваются к талантам
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Японский дипломат сделал заявление по Крыму
BadComedian рассказал об обмане Юрия Дудя
Украине предрекли мрачное будущее и вымирание
На капитал-шоу "Поле чудес" подали в суд
Нужен ли ребенку в школе смартфон?
Тело младенца обнаружили в подмосковном комплексе переработки отходов
Популярное
Производство
МИД России в шоке от решения Норвегии заблокировать сделку с заводом

МИД России обескуражен решением Норвегии отменить сделку по продаже завода Bergen Engines компании "Трансмашхолдинг".

МИД России в шоке от решения Норвегии заблокировать сделку с заводом
Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V"
Новости Молдовы
Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V"
Новости Белоруссии
Литва умрёт, но додавит самонадеянного Лукашенко
Российский шоу-бизнес
Зрители увидят Анастасию Заворотнюк на ТВ в день её юбилея
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Фигурное катание
Москвина о программе Мишиной и Галлямова: "Откровенная наглость"
Фигурное катание
Канадка Дюамель извинилась перед россиянами за слова о Щербаковой
МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с "Днём воли"
Мир. Новости мира
МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с "Днём воли"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников