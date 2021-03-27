Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал о поступке Дудя в эфире YouTube-шоу "подcast".
BadComedian несколько лет назад начал встречаться с блогером Катей Клэп.
Ребята тщательно скрывали свой роман.
В 2017-м Баженов дал интервью Юрию Дудю.
Евгений попросил Юрия не спрашивать его об отношениях с Клэп.
Тот пообещал не затрагивать эту тему, однако не сдержал слово.
Тогда BadComedian стал импровизировать, стараясь уйти от неудобного вопроса.
"Сначала была Троя и конь, а теперь Дудь. Топ предателей", — пошутил Евгений.
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