Семья легенды русского рока судилась с музыкальном лейблом, однако ответного иска родственники певца ещё не получали.
Причиной конфликта послужило творческое наследие Виктора Цоя.
В 2011 году музыкальный лейбл и наследники музыканта заключили договор о выплате отчислений за использование песен Виктора Цоя.
Через несколько лет сын и отец рок-легенды решила увеличить сумму выплат через суд.
В итоге контракт был признан расторгнутым.
В СМИ появилась информация о том, что лейбл намерен вернуть деньги.
Отец Виктора Цоя Роберт не слышал об ответных претензиях лейбла.
"Я ни о каких исках не слышал, ничего не получал. Впервые слышу сейчас от вас. Саша мне тоже ничего не рассказывал. Слухи какие-то", — отметил Роберт Цой в интервью "Комсомольской правде".
Сообщение стало также новостью для сына Цоя Александра.
"Мы в настоящий момент никаких документов не получали, в любом случае этот вопрос находится в компетенции юристов. Они займутся делопроизводством, если этот иск действительно имеет место", — рассказала "КП-Петербург" представитель Александра Цоя Софья Михайлова-Микулинская.
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