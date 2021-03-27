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Отец Цоя ответил на требование вернуть 13 млн рублей за песни сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Семья легенды русского рока судилась с музыкальном лейблом, однако ответного иска родственники певца ещё не получали.

Отец Цоя ответил на требование вернуть 13 млн рублей за песни сына

Причиной конфликта послужило творческое наследие Виктора Цоя.

В 2011 году музыкальный лейбл и наследники музыканта заключили договор о выплате отчислений за использование песен Виктора Цоя.

Через несколько лет сын и отец рок-легенды решила увеличить сумму выплат через суд.

В итоге контракт был признан расторгнутым.

В СМИ появилась информация о том, что лейбл намерен вернуть деньги.

Отец Виктора Цоя Роберт не слышал об ответных претензиях лейбла.

"Я ни о каких исках не слышал, ничего не получал. Впервые слышу сейчас от вас. Саша мне тоже ничего не рассказывал. Слухи какие-то", — отметил Роберт Цой в интервью "Комсомольской правде".

Сообщение стало также новостью для сына Цоя Александра.

"Мы в настоящий момент никаких документов не получали, в любом случае этот вопрос находится в компетенции юристов. Они займутся делопроизводством, если этот иск действительно имеет место", — рассказала "КП-Петербург" представитель Александра Цоя Софья Михайлова-Микулинская.

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Автор: Елена Былкина
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