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Зрителям шоу "Маска" грозят солидные штрафы за разглашение тайны

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сидящие в зале люди обязуются хранить секрет шоу, в противном случае их накажут материально.

Зрителям шоу "Маска" грозят солидные штрафы за разглашение тайны

Ранее о штрафах на популярном проекте "Маска" рассказал Иосиф Пригожин, который объяснил, что с каждым участником шоу заключается контракт, согласно которому за разглашение тайны будет взыскан штраф в размере от трех до десяти миллионов рублей.

К продюсеру было особое недоверие, так как в жюри сидит его супруга — певица Валерия.

Как оказалось, подобный механизм действует и с теми зрителями, которые наполняют зал во время съёмок передачи.

Им запрещено вести видеосъёмку и фотографировать участников шоу. За нарушение предписаний грозят большие штрафы.

Чтобы исключить утечку информации, зрителей перед разоблачением маски удаляют из студии.

"Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше — до трех миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей", — цитирует слова представителя "ВайТ Медиа" Юлии Сумачевой СтарХит.

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Автор: Елена Былкина
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