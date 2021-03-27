Сидящие в зале люди обязуются хранить секрет шоу, в противном случае их накажут материально.
Ранее о штрафах на популярном проекте "Маска" рассказал Иосиф Пригожин, который объяснил, что с каждым участником шоу заключается контракт, согласно которому за разглашение тайны будет взыскан штраф в размере от трех до десяти миллионов рублей.
К продюсеру было особое недоверие, так как в жюри сидит его супруга — певица Валерия.
Как оказалось, подобный механизм действует и с теми зрителями, которые наполняют зал во время съёмок передачи.
Им запрещено вести видеосъёмку и фотографировать участников шоу. За нарушение предписаний грозят большие штрафы.
Чтобы исключить утечку информации, зрителей перед разоблачением маски удаляют из студии.
"Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше — до трех миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей", — цитирует слова представителя "ВайТ Медиа" Юлии Сумачевой СтарХит.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
МИД России обескуражен решением Норвегии отменить сделку по продаже завода Bergen Engines компании "Трансмашхолдинг".