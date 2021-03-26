Сходство новой избранницы артиста со звездой сериала "Моя прекрасная няня" давно будоражит воображение поклонников Заворотнюк.
26 марта Сергей Жигунов недвусмысленным намёком сообщил о том, что снова связал себя узами брака.
Звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" опубликовал в Instagram фото, на котором крупным планом перед глазами фолловеров предстаёт рука артиста с обручальным кольцом на безымянном пальце.
"Люблю московские бульвары", — с притворным равнодушием подписал снимок Жигунов.
Подписчики принялись поздравлять актёра со свадьбой.
"Совет да любовь";
"Сергей, мы вас поздравляем";
"Опять женат", — комментируют новость фанаты.
Известно, что Жигунов долгое время встречается с женщиной по имени Виктория Ворожбит. Она не стала распространяться о радостном событии в своём микроблоге, а просто опубликовала фото тюльпанов и объяснила, что у неё прекрасное настроение.
По мнению интернет-публики, новая супруга Жигунова очень похожа на его экс-возлюбленную — Анастасию Заворотнюк.
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