Сергей Жигунов женился на "двойнике" Анастасии Заворотнюк

Сходство новой избранницы артиста со звездой сериала "Моя прекрасная няня" давно будоражит воображение поклонников Заворотнюк.

26 марта Сергей Жигунов недвусмысленным намёком сообщил о том, что снова связал себя узами брака.

Звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" опубликовал в Instagram фото, на котором крупным планом перед глазами фолловеров предстаёт рука артиста с обручальным кольцом на безымянном пальце.

"Люблю московские бульвары", — с притворным равнодушием подписал снимок Жигунов.

Подписчики принялись поздравлять актёра со свадьбой.

"Совет да любовь"; "Сергей, мы вас поздравляем"; "Опять женат", — комментируют новость фанаты.

Известно, что Жигунов долгое время встречается с женщиной по имени Виктория Ворожбит. Она не стала распространяться о радостном событии в своём микроблоге, а просто опубликовала фото тюльпанов и объяснила, что у неё прекрасное настроение.

По мнению интернет-публики, новая супруга Жигунова очень похожа на его экс-возлюбленную — Анастасию Заворотнюк.