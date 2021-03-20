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Внучка Людмилы Гурченко рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елена Королёва рассказала о новом этапе своей жизни.

Внучка Людмилы Гурченко рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным

Замечено, что 37-летняя внучка народной артистки СССР заметно преобразилась. Молодая женщина стала чаще появляться на публике в стильных образах.

Её появление на одном из светских мероприятий с Прохором Шаляпиным вызвало много вопросов у публики.

СМИ поспешили объявить, что у Елены и Прохора завязался бурный роман.

Клена Королёва опровергла подобные домыслы.

"Отношения с Прохором не имеют никакого отношения к моему преображению. Просто захотелось перемен — нормальное женское желание. У нас с Прохором нет никакого романа! Мы с ним познакомились на съемках программы "Звезды сошлись" и поняли, что совпадаем во взглядах на многие вещи, нам интересно общаться. Поэтому вместе посетили одно светское мероприятие, на этом конкурсе естественно были в одной компании, сидели аз одним столом", — объяснила внучка Людмилы Марковны в интервью "Комсомольской правде".

Что касается спора за недвижимость, то отцу и дочери никак не удаётся прийти к соглашению в этом вопросе. Предметом спора между родственниками стала квартира знаменитой бабушки. 

"Суды продолжаются. На сегодняшний день дата заседания не назначена", — отметила Елена.

 

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Автор: Елена Былкина
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