Алана Мамаева, которая чуть было не свела счёты с жизнью, весьма демократично подошла к вопросу развода. Женщина остаётся непреклонной, не желая прощать мужа-изменника. Месть обманутой супруги, однако, не простирается, на имущество именитого спортсмена.
Алана уверяет, что не будет делать из развода скандал.
"Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов", — написала в своём Instagram-аккаунте Алана.
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