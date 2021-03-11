Алана Мамаева объяснила, на каких условиях разводится с мужем

Алана Мамаева, которая чуть было не свела счёты с жизнью, весьма демократично подошла к вопросу развода. Женщина остаётся непреклонной, не желая прощать мужа-изменника. Месть обманутой супруги, однако, не простирается, на имущество именитого спортсмена.

Алана уверяет, что не будет делать из развода скандал.

"Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов", — написала в своём Instagram-аккаунте Алана.