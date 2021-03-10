Савичева вступилась за Манижу, которую отправляют на Евровидение

Россияне восприняли в штыки выбор песни "Russian Woman" в исполнении Манижи Сангин. В Сети ещё не остыли споры по поводу фольклорного номера молодой уроженки Таджикистана.

Юлия Савичева поспешила поддержать Манижу, отметив, что не ожидала таких нападок со стороны интернет-аудитории. Сама Савичева хорошо знает, каково это — терпеть нападки беспощадной публики.

"Прочитала комментарии, и у меня случился шок. Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на Евровидение. Было национальное голосование, вы же сами её выбрали! Я понимала, почему она своим выступлением встряхнула всех, и не сомневалась, что выберут именно Манижу. Я оценивала её с точки зрения харизмы, интересности, актуальности, подачи и представления этого номера на сцене", — объяснила свою позицию выпускница "Фабрики звезд".

Юлия вспомнила, что группу Little Big тоже многие ругали, однако теперь многие сетуют, что группа не поехала на европейский песенный конкурс.