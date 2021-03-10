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Савичева вступилась за Манижу, которую отправляют на Евровидение

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Россияне восприняли в штыки выбор песни "Russian Woman" в исполнении Манижи Сангин. В Сети ещё не остыли споры по поводу фольклорного номера молодой уроженки Таджикистана.

Савичева вступилась за Манижу, которую отправляют на Евровидение

Юлия Савичева поспешила поддержать Манижу, отметив, что не ожидала таких нападок со стороны интернет-аудитории. Сама Савичева хорошо знает, каково это — терпеть нападки беспощадной публики.

"Прочитала комментарии, и у меня случился шок. Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на Евровидение. Было национальное голосование, вы же сами её выбрали! Я понимала, почему она своим выступлением встряхнула всех, и не сомневалась, что выберут именно Манижу. Я оценивала её с точки зрения харизмы, интересности, актуальности, подачи и представления этого номера на сцене", — объяснила свою позицию выпускница "Фабрики звезд".

Юлия вспомнила, что группу Little Big тоже многие ругали, однако теперь многие сетуют, что группа не поехала на европейский песенный конкурс.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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