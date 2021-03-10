Петросян объяснил, какое имущество никогда не отдаст Степаненко

Оказалось, что Евгений Петросян является превосходным знатоком живописи. Он долгое время коллекционировал художественные полотна, претендующие на то, чтобы называться предметами искусства.

До сих пор процедура раздела имущества Петросяна и Степаненко не завершена, так как экс-супругам пока не удалось прийти к соглашению, которое устроило бы все стороны, несмотря на то, что брак был расторгнут ещё три года назад.

Во время очередного судебного заседания Евгений Ваганович из всего имущества отдельно выделил свою коллекцию предметов искусства.

"Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе", — рассказал источник, присутствующий на судебном заседании, "СтарХит".