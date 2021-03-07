Музыкант опубликовал в своём Instagram видео не для слабонервных.
Олег Газманов оказался в замешательстве, наблюдая за тем, как какая-то хищная птица зверски растерзала синицу.
Наглый представитель пернатых с аппетитом доедал птичку, сидя на окне исполнителя.
"Как к этому относиться? Мы поставили кормушки доя птиц. Прилетает каждый день шумная стайка синичек и радостно клюёт наше угощение. Но сегодня появился хищник и убил синицу. На нас нагло не обращает внимания, не боится, не улетает. Вопрос —
1- убить хищника или позволить ему нападать на синиц.
2- кто знает что это за хищная птица?", — спросил совета у подписчиков Олег Михайлович.
Мнения подписчиков разделились.
"Убить хищника! Мы живём в Ташкенте воробьишек и мелких птичек не осталось почти. Сжирают афганские скворцы. Несколько лет назад давали патроны чтобы убивать этих скворцов, но в замен надо было принести лапки афганского скворца. Потом наверное отменили. Мелких птичек не осталось. Воробьишек очень редко видим. Надо убивать таких хищников, раньше их не было", — написали знающие люди.
"Всем хочется кушать и жить, сам поймал, сам съел-жизнь, зачем убивать?", — задались вопросом любители живой природы.
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