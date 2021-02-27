Леди Гаге вернули похищенных бульдогов

Ранее у американской поп-дивы похитили двух дорогих её сердцу псов.

Злоумышленники напали на помощника певицы, когда он выгуливал её питомцев. Темнокожим преступникам удалось скрыться с бульдогами.

Леди Гага не жалела сил и средств для того, чтобы вернуть своих любимчиков домой.

Она даже заявила, что готова выплатить вознаграждение в размере полмиллиона долларов тем, кто вернёт ей её драгоценных псов.

Поиски увенчались успехом.

"Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги", — говорится в официальном заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.