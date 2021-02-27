Ранее у американской поп-дивы похитили двух дорогих её сердцу псов.
Злоумышленники напали на помощника певицы, когда он выгуливал её питомцев. Темнокожим преступникам удалось скрыться с бульдогами.
Леди Гага не жалела сил и средств для того, чтобы вернуть своих любимчиков домой.
Она даже заявила, что готова выплатить вознаграждение в размере полмиллиона долларов тем, кто вернёт ей её драгоценных псов.
Поиски увенчались успехом.
"Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги", — говорится в официальном заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса.
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