Тарзан объяснил, почему он грешит

Супруг Наташи Королёвой не бросает своего поэтического увлечения.

Сергей Глушко опубликовал в своём Instagram стихотворение, в котором танцор объясняет свою жизненную позицию

Почти сошёл на нет скандал с изменой Сергея Глушко. Стриптизёр переменил покаянные речи на более праздничные и мажорные. Тарзан снова продемонстрировал своё жизнелюбие.

"Жизнь изначально нам дана, и в том никто не виноват, — жестока, ограниченна, скучна, …ни дать, ни взять — Малевича квадрат! Я на Малевича квадрат портрет, пожалуй напишу, … по мне, квадратик скучноват, — и вот, поэтому ГРЕШУ!", — написал Глушко в своём микроблоге.

На снимке, который сопровождает пост танцора, Тарзан изображён на фоне картины с кистью в руке.

Подписчики предположили, что, кроме поэзии, Глушко увлекается ещё и живописью.

"Боже, он ещё и шедевры в живописи создаёт", — написали поклонники Тарзана.