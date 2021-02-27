Супруг Наташи Королёвой не бросает своего поэтического увлечения.
Сергей Глушко опубликовал в своём Instagram стихотворение, в котором танцор объясняет свою жизненную позицию
Почти сошёл на нет скандал с изменой Сергея Глушко. Стриптизёр переменил покаянные речи на более праздничные и мажорные. Тарзан снова продемонстрировал своё жизнелюбие.
"Жизнь изначально нам дана, и в том никто не виноват, — жестока, ограниченна, скучна, …ни дать, ни взять — Малевича квадрат! Я на Малевича квадрат портрет, пожалуй напишу, … по мне, квадратик скучноват, — и вот, поэтому ГРЕШУ!", — написал Глушко в своём микроблоге.
На снимке, который сопровождает пост танцора, Тарзан изображён на фоне картины с кистью в руке.
Подписчики предположили, что, кроме поэзии, Глушко увлекается ещё и живописью.
"Боже, он ещё и шедевры в живописи создаёт", — написали поклонники Тарзана.
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