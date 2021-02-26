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Садальский отругал Первый канал за унылые концерты на 23 февраля

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Концертные программы в День защитника Отечества показались артисту скучными и однообразными.

Садальский отругал Первый канал за унылые концерты на 23 февраля

Актёр уверен, что такой эстрадный жанр, как конферанс, уходит в прошлое.

Тех, кто вёл концерты на центральном канале страны, Садальский назвал профнепригодными.

В немилость к звезде фильма "Место встречи изменить нельзя" попали ведущие концертов, зрителями которых были офицеры с семьями.

Комментировать профессионализм Дмитрия Борисова и Яны Чуриковой Станислав Юрьевич не стал.

Артист напомнил о существовании диктора Анны Шатиловой, актрисы Ольги Богдановой и актера Олега Марусева. У этих людей, по словам артиста, есть голоса и понимание того, что происходит на сцене.

"На главном канале страны — два унылых концерта с одними и теми же исполнителями. Что это? Зачем? Руководитель развлекательных программ на Первом канале — профнепригодный Аксюта… Уберите бездарность…" — возмутился Садальский.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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