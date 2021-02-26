Анна Хилькевич пожаловалась на неадекватных нянь

Звезда "Универа" посетовала на то, как трудно найти хорошую няню для детей.

Анна Хилькевич поделилась с подписчиками своим негативным опытом, связанным с выбором няни для своих дочерей.

Актриса объяснила, что стала уже хорошим экспертом в вопросе выбора персонала для присмотра за детьми.

Доверие Анны, по её словам, часто обманывали. Нянь она уличала в таких неприглядных поступках, как грубость, безответственность и нечистоплотность.

Одна няня пользовалась без разрешения её парфюмом. Другая вывела работодательницу из себя тем, что оставила годовалую дочь на улице с курьером.

"Ещё было, няня, когда узнала, что мы улетаем семьёй на отдых, спросила может ли она пожить со своим мужем у нас в квартире, пока мы будем в отъезде", — рассказала Хилькевич.

Особенно её возмутил случай, когда няня перебегала дорогу с ребёнком на руках в неположенном месте.

С такими негодными кадрами Хилькевич без сожаления прощалась.

"Когда дело касается ребёнка, я превращаюсь в монстра. Это просто не я, это какой-то другой человек. Вообще-то, не в моем характере кричать. Потом, через пару дней, она пришла поговорить, и я дала ей шанс. Но не получилось, не было доверия. Уволила", — объяснила актриса.