Максим Аверин ударил Куликову во время съемок сериала

Съёмки сериала закончились неприятным инцидентом.

В сериале "Склифосовский" актёры Максим Аверин и Мария Куликова играют влюблённую пару.

Один из эпизодов требовал от участников сериала эмоциональной отдачи. По сценарию в сериале должна была произойти драка.

Сцена разборок влюблённых вышла из-под контроля. Максим Аверин настолько вжился в роль, что в порыве эмоций нечаянно нанёс удар своей партнёрше. Несмотря на происшествие, артисты продолжили снимать фильм.

Максим Аверин горячо извинился перед Марией. Актриса приняла извинения холодно и только попросила принести ей лёд. Холодное ей было необходимо, чтобы приложить к месту удара.

Этот фрагмент не был вырезан из сериала. Зрители в новых сериях смогут увидеть эмоциональный эпизод, потребовавший от артистов таких жертв.