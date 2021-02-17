Съёмки сериала закончились неприятным инцидентом.
В сериале "Склифосовский" актёры Максим Аверин и Мария Куликова играют влюблённую пару.
Один из эпизодов требовал от участников сериала эмоциональной отдачи. По сценарию в сериале должна была произойти драка.
Сцена разборок влюблённых вышла из-под контроля. Максим Аверин настолько вжился в роль, что в порыве эмоций нечаянно нанёс удар своей партнёрше. Несмотря на происшествие, артисты продолжили снимать фильм.
Максим Аверин горячо извинился перед Марией. Актриса приняла извинения холодно и только попросила принести ей лёд. Холодное ей было необходимо, чтобы приложить к месту удара.
Этот фрагмент не был вырезан из сериала. Зрители в новых сериях смогут увидеть эмоциональный эпизод, потребовавший от артистов таких жертв.
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