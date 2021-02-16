Звезда "Живого журнала" Лена Миро в пух и прах раскритиковала внешность и поведение Светланы Лободы в эфире шоу "Голос.Дети". По мнению блогерши, певица не подходит на роль авторитетного наставника для участников проекта.

"Кто пустил эту бабу к детям? Нет, мне, правда, интересно: кто тот человек, который посадил хамку, оравшую матом в аэропорту, в кресло детского наставника? На детский "Голос" членка жюри Светка приперлась в декольте до пупа. Вот что у неё в башке? Зачем детям ее силикон? С какой такой целью она его суёт им в глаза?

Детям от наставников нужна поддержка, нужны знания, нужны добрые слова, вселяющие надежду, оптимизм и веру в себя… При просмотре видео я заметила следующее: когда Лобода попросила ребенка спеть ещё раз, у девочки появилась надежда, что ее все-таки не выгонят.

Но Светке до девочки не было никакого дела. У Светки не было цели дать ребенку второй шанс. Сутулая, наглая баба хотела "позвездить" и оттянуть на себя побольше эфирного времени", — не сдерживалась в эмоциях Миро.